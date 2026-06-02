Non era nanismo, ma... Voleva entrare in Parlamento dicendo di avere 30 anni, ma poi si scopre la verità

All’inizio di maggio un candidato politico ha acceso l’attenzione in Nigeria: Muhammad Sadis Buba diceva di avere 30 anni, anche se non li dimostrava affatto. Sosteneva di essere affetto da nanismo. La storia dell’ex autista pronto a sfidare l’establishment aveva conquistato molti. Ma c’era un problema: il candidato non era ciò che sembrava.