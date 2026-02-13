Un giornalista statunitense ha lanciato un allarme su Instagram riguardo a un'invasione russa della Polonia. Il quotidiano britannico «Telegraph» titola: «La Russia sta pianificando un attacco». C'è del vero in questo avvertimento?

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Hai fretta? blue News riassume per te Il giornalista statunitense Aaron Parnas mette in guardia da un possibile attacco russo alla Polonia.

Anche il «Telegraph» rilancia questo scenario. Il veterano statunitense Ryan McBeth smentisce queste ipotesi e spiega perché un attacco del genere sia, a suo avviso, altamente improbabile.

Negli ultimi tempi sono comunque aumentati gli avvertimenti riguardo a possibili provocazioni militari della Russia nei confronti della Polonia.

Gli Stati Uniti rafforzano la propria presenza militare in Polonia con l'invio di altri 5000 soldati. Riepilogo creato con

«A quanto pare, gli Stati Uniti avrebbero avvertito la Polonia che la Russia starebbe pianificando un attacco contro la NATO, in particolare contro la Polonia, per mettere alla prova la determinazione dell'Alleanza», ha scritto il giornalista statunitense Aaron Parnas ai suoi 3,1 milioni di follower su Instagram.

Secondo Parnas il Paese potrebbe essere colpito da una pioggia di missili: «Oppure i soldati russi potrebbero attaccare la Polonia via terra: in pratica, un'invasione terrestre del Paese».

Il giornalista cita come fonte il sito polacco Onet, che a suo dire riferirebbe di un avvertimento urgente degli Stati Uniti alla Polonia su un possibile attacco russo.

Secondo questa ricostruzione, Mosca vorrebbe rafforzare la propria posizione in vista di eventuali negoziati di pace con l'Ucraina. L'obiettivo sarebbe esercitare pressione sugli alleati occidentali di Kiev affinché interrompano gli aiuti militari.

Un attacco con forze convenzionali farebbe però scattare l'articolo 5 della NATO, obbligando gli Stati Uniti a intervenire in difesa della Polonia.

Perché la Russia non attaccherà la Polonia

Lo scenario appare allarmante, ma quanto c'è di vero? Ryan McBeth ha smontato la tesi e criticato duramente il suo connazionale.

«La Russia non riesce nemmeno a prevalere in Ucraina», ha affermato il veterano, esperto di software e analista dell'intelligence. «L'ultima cosa che Mosca vuole è trascinare la NATO in guerra».

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Sarebbe «un disastro assoluto» per il Cremlino: l’alleanza occidentale conquisterebbe il dominio aereo nel giro di 36-48 ore: «Avete visto cosa è successo in Iran». Anche lì gli Stati Uniti avrebbero dimostrato quanto sia superiore la loro aviazione.

La Russia dispone sì, con l’exclave di Kaliningrad, di una roccaforte nel cuore del territorio della NATO, ma l’11° Corpo d’armata di stanza in quella zona è stato in gran parte trasferito in Ucraina.

Kaliningrad sulla mappa. Google Earth

«La Russia dispone probabilmente di circa 6'000 militari a Kaliningrad», ha chiarito McBeth. A questi si aggiungerebbero sistemi di difesa aerea S-400, missili balistici Iskander e droni.

Le forze armate polacche, dal canto loro, possono contare su circa 215'000 soldati e riservisti: «Fate voi i conti».

Cosa dice davvero la fonte

Anche un attacco attraverso la Bielorussia appare poco realistico. «La Russia semplicemente non ha le forze necessarie», sostiene McBeth, tanto più che Minsk non sembra particolarmente intenzionata a lasciarsi trascinare nelle guerre di Mosca.

Anche per un attacco attraverso la Bielorussia «la Russia semplicemente non ha le forze», tanto più che Minsk non sembra particolarmente desiderosa di essere trascinata nelle guerre di Mosca.

Belarus’s president says his army will not take part in Russia’s invasion of Ukraine, seemingly ruling out Kyiv’s fears that Moscow was pressuring Minsk to join its war effort. Lukashenko told an audience of senior officers & military graduates on Monday that Belarus wouldn’t send troops to Ukraine.



[image or embed] — Jon Cooper (@joncooper-us.bsky.social) 6. Juli 2026 um 15:20

Nonostante questi segnali, anche il «Telegraph» ha ipotizzato che i soldati di Mosca possano attraversare il confine con la Polonia passando per Kaliningrad o la Bielorussia.

«La Russia sta pianificando un attacco alla Polonia per mettere alla prova la determinazione della NATO, avvertono gli Stati Uniti», titola il quotidiano britannico.

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«Questo è clickbait», si è lamentato McBeth. Nella fonte originale, il portale polacco Onet, si legge infatti: «Ciò che conta è che, secondo i nostri interlocutori, non si tratta di una guerra classica con un'invasione russa su larga scala nel nostro Paese, bensì, semmai, di una provocazione militare di portata limitata».

Ecco come potrebbe presentarsi una provocazione

Come potrebbe concretizzarsi una provocazione di questo tipo? Si tratterebbe di azioni che la Russia ha in parte già sperimentato: droni apparentemente fuori rotta che penetrano nello spazio aereo polacco e potrebbero colpire una sottostazione elettrica o altre infrastrutture energetiche.

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Le truppe potrebbero «smarrire la rotta» a causa di problemi al GPS, oppure un elicottero potrebbe sconfinare per presunti «problemi meccanici», rendendo necessario un intervento di recupero.

Lo stesso «Telegraph» sottolinea che, secondo una fonte polacca, anche nello «scenario più estremo» sarebbero ipotizzabili al massimo «attacchi ibridi nella regione di confine».

📢🇵🇱 I do not believe that Poland will go to war against Russia. I believe that there will be no war against Russia, because we are strong enough to stop the invasion, the attack will not succeed, — former Polish President Duda.



[image or embed] — MAKS 26 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 4. Juli 2026 um 11:29

Una guerra tra Russia e NATO appare quindi piuttosto improbabile. Il giornalista Aaron Parnas è però convinto del contrario. Inoltre dubita che gli Stati Uniti interverrebbero in difesa della Polonia in caso di un attacco russo.

«Non sappiamo se l'amministrazione Trump rispetterà l'articolo 5, soprattutto perché nelle ultime 24 ore abbiamo appreso che il segretario alla difesa Pete Hegseth era sul punto di ritirare le truppe statunitensi dalla Polonia», ha spiegato Parnas in un video pubblicato su Instagram.

Gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare in Polonia

Anche questa è una forma di clickbait, ha detto McBeth, così come le affermazioni secondo cui la NATO sarebbe destinata a scomparire: «Il fatto è che abbiamo 80'000 soldati di stanza in Europa. Avete la minima idea di cosa serva per riportarne a casa 80'000?».

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Tanto più che, a quanto pare, è vero l'esatto contrario. Come riferisce il quotidiano polacco «Dziennik Gazeta Prawna», gli Stati Uniti intendono aumentare di 5'000 unità il proprio contingente in Polonia nei prossimi tre mesi, portando così a 11'000 il numero dei soldati statunitensi di stanza nel Paese.

​Poland invities US to establish a permanent military base on NATO's eastern flank to strengthen regional security. While Warsaw claims Washington shows interest in the co-financed proposal, the Pentagon remains noncommittal following a sudden halt of 4,000 troops in May.



[image or embed] — Flingjore (@flingjore.com) 18. Juni 2026 um 08:42

Varsavia starebbe inoltre negoziando con Washington l'istituzione di una base militare statunitense permanente, che dovrebbe essere completata entro sei-dodici mesi.

Nelle prossime settimane il presidente Karol Nawrocki incontrerà Donald Trump per discuterne, conclude il «Dziennik Gazeta Prawna».