«È di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice Nato di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea», ha dichiarato su Facebook.

«Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a 'squarciare' gli edifici residenziali. Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore».

Intanto, il ministero della Difesa russo ha precisato che negli attacchi della notte sono state colpite tra l'altro le seguenti imprese dell'apparato militare-industriale ucraino a Kiev: la Abris PT, specializzata nello sviluppo e nella produzione di droni d'attacco a lunga e media distanza; l'impresa di assemblaggio dell'industria elettronica Buris, che produce droni d'attacco a lunga e media distanza e sviluppa e apparecchiature radar per le forze armate ucraine; la Ukr Armo Tech, uno dei principali produttori e fornitori di veicoli blindati e elementi di protezione per i veicoli delle forze armate ucraine, nonché munizioni per missili di vario tipo e droni; il cantiere navale Kuznitsa na Rybalskom, la più grande azienda di ingegneria meccanica, che produce cannoniere del progetto 58155 Gyurza-M, nonché imbarcazioni senza equipaggio d'attacco; l'impresa di strumentazione Kvant, che produce sistemi di controllo del fuoco, complessi di contromisure elettroniche, strumenti di navigazione e automazione per le forze aeree e navali ucraine, inclusi i missili guidati Neptune-MD.