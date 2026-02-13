Ribaltando il clima di violento scontro di febbraio 2025 - rimbalzato in diretta tv dallo Studio Ovale - i presidenti americano e ucraino si sono incontrati all'insegna di un rapporto più solido che mai, tra la richiesta di diplomazia e di produzione di missili intercettori Patriot contro le incursioni russe, e l'offerta di alta tecnologia ucraina sui droni, quanto mai indispensabili nella guerra all'Iran.

Una riunione «positiva e produttiva», nel primo commento della Casa Bianca.

Un «buon incontro», secondo Zelensky che su X ha espresso al tycoon un «grazie per tutto ciò che facciamo insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace».

Al meeting di un'ora, a porte chiuse, hanno preso parte anche i segretari di Stato Marco Rubio (che pochi giorni fa ha incontrato l'omologo russo Serghei Lavrov), al Tesoro Scott Bessent e alla Difesa Pete Hegseth.

I temi trattati rivelati da Zelensky

Nel suo post, il leader ucraino ha «offerto al presidente Trump le condoglianze per la scomparsa di Lindsey Graham».

«Un vero amico dell'Ucraina», ha rimarcato, parlando dell'influente senatore deceduto l'11 luglio dopo essere tornato da Kiev, a poche ore dalla sua partecipazione al funerale.

Il presidente ucraino ha fornito altri dettagli sui temi trattati: «Abbiamo discusso di licenze» per produrre intercettori Patriot (ipotesi che ha fatto inferocire Mosca) e «diverse altre idee che potrebbero aiutare. Abbiamo anche parlato di diplomazia, è importante che il processo diplomatico venga rivitalizzato. I nostri team organizzeranno i dettagli della loro ulteriore comunicazione. Sono grato agli Stati Uniti per il loro fermo sostegno».

Le novità dal Regno Unito e una nuova interlocutrice

Zelensky è arrivato a Washington con alcune importanti novità: avrà da Londra tecnologie per la guerra elettronica per impedire l'individuazione dei droni ucraini, dopo l'incontro con il neo premier britannico Andy Burnham, al quale ha proposto la costruzione di un impianto di droni co-finanziato sul suolo britannico.

In più, ha anticipato che USA e Ucraina intendono costruire una fabbrica di droni negli Stati Uniti, nell'ambito di una nuova partnership per la difesa capace di unire capacità produttiva americana e tecnologia ucraina per droni, già collaudata sul campo di battaglia.

E lo ha fatto parlando con una nuova alleata: Laura Loomer, cospirazionista di destra e amica di Trump, che di recente è volata a Kiev e ha fatto mea culpa per aver criticato l'Ucraina per anni.

In serata, dopo il funerale di Graham, l'incontro di Zelensky al Congresso con un gruppo bipartisan di senatori, nel giorno in cui parte l'esame del primo pacchetto di sanzioni americane alla Russia con il via libera di Trump.

Il «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act» è destinato a muovere i suoi primi passi nel nome del senatore della Carolina del Sud, «un vero amico dell'Ucraina» e nemico giurato di Teheran.