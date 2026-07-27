Andy Burnham è il quinto premier britannico da quando è iniziato il conflitto su larga scala fra Russia e Ucraina.

A certificarlo è la visita lampo compiuta dal presidente ucraino sull'isola per incontrare il neopremier Andy Burnham, quinto inquilino di Downing Street in 4 anni e mezzo di scontro con la Russia.

Il primo ministro ucraino ha incassato sia il rinnovato impegno di Londra a proseguire sulla strada di un «sostegno incrollabile» a Kiev, sia, soprattutto, l'annuncio della condivisione della proprietà intellettuale della tecnologia bellica d'interferenza «Stone Cloak». Quest'ultima è già stata collaudata in combattimento, e sbandierata non tanto alla stregua di uno scudom quanto di uno strumento di «guerra elettronica», un dispositivo portatile d'attacco «utile» a proteggere i droni ucraini disturbando le difese anti-aeree di Mosca.

A bordo della portaerei

La tappa britannica, segnata dalle stesse immagini di cordialità ostentate con tutti i predecessori di Burnham, ha avuto questa volta come teatro la base della Royal Navy di Portsmouth, dove i due leader sono saliti scenograficamente a bordo della portaerei Queen Elizabeth.

Hanno incontrato anche militari ucraini impegnati in attività di addestramento, reduci dalle esercitazioni navali congiunte, denominate «Sea Breeze».

In questa cornice, Zelensky ha ritrovato la sponda britannica – storico partner numero uno di Washington – alla vigilia dell'ennesimo cruciale faccia a faccia con Donald Trump al di là dell'oceano.

Un incontro, quello con il tycoon, che potrebbe definire un possibile piano americano-ucraino sulle condizioni di uno stop, al momento remoto, della cruenta escalation di raid incrociati con la Russia di Vladimir Putin, giunta nell'ultimo mese a un nuovo picco di vittime civili.

L'intesa con Londra, al netto delle convulsioni politiche d'oltre Manica segnate in questi anni da una girandola di premier più o meno effimeri, appare in effetti al riparo da sorprese. Ancor più salda di quell'appoggio blindato che Kiev – in parallelo – non cessa d'incoraggiare collettivamente da Europa e Nato.

Il primo ad arrivare

A differenza degli incontri recenti con altri neofiti, precipitatisi per primi a Kiev, la visita d'esordio ad «Andy» è stata fatta stavolta a casa sua. Dove Zelensky si è affrettato a essere il primo leader straniero a sbarcare, dopo una telefonata in cui il successore di Keir Starmer lo aveva invitato a stretto giro, non appena insediato a Number 10 una settimana fa.

La missione del primo ministro ucraino è stata inaugurata da una stretta di mano apparentemente calorosa con l'ex comandante militare Valery Zaluzhny, da lui rimosso nel 2024 e spedito in «esilio» a fare l'ambasciatore a Londra, ma indicato negli ultimi tempi come suo potenziale rivale futuro per la presidenza.

Poi, Zelensky ha proseguito con un aggiornamento solenne degli impegni bilaterali reciproci, oltre che con la promessa d'una rapida restituzione della visita da parte di Burnham.

Le parole di Zelensky

«Siamo pronti a condividere tutta la nostra esperienza per rendere l'intesa sui droni molto solida», ha sottolineato Zelensky ai media a margine del vertice.

Un modo per evidenziare il valore bilaterale d'una partnership che non si esaurisce nel contributo britannico al progetto «Stone Cloak», nato per creare disturbatori di segnale grandi quanto un tablet e installati sui droni (in attesa di equipaggiare in avvenire pure i missili da crociera di prossima generazione, messi in cantiere dal Regno nell'ambito del cosiddetto piano «Brakestop»).

La partnership è stata suggellata dall'accordo a vasto raggio dell'anno scorso, che ha reso le relazioni bilaterali con l'isola «le più forti di sempre», ha insistito il presidente dell'Ucraina, mostrandosi convinto di poterle ulteriormente sviluppare «con Andy» non meno che con chi lo ha preceduto.

«La priorità chiave della nostra cooperazione», ha poi chiarito, deve restare in questa fase focalizzata «sulla difesa aerea, sulla sicurezza in mare e sulla produzione congiunta» di armi. In una parola, sulla guerra.