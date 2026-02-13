Almeno 15 persone sono morte e 27 risultano disperse in seguito al ribaltamento di un traghetto sovraffollato sul lago Kariba, in Zimbabwe.

Lo hanno riferito le autorità locali, precisando che l'imbarcazione, che effettua il servizio di trasporto tra la città settentrionale di Kariba e diversi villaggi di pescatori, si è capovolta ieri dopo essersi imbattuta contro onde molto alte.

Secondo un comunicato dell'unità di protezione civile dello Zimbabwe, a bordo dell'imbarcazione vi erano 114 passeggeri adulti, cinque membri dell'equipaggio e alcuni bambini, nonostante una capacità massima di 90 persone.

«Finora, 77 passeggeri sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso di Matusadonha e da altri soccorritori», ha dichiarato la Protezione civile, aggiungendo che «sono stati recuperati anche 15 corpi». Circa 27 persone risultano ancora disperse. Il lago Kariba si trova al confine tra lo Zimbabwe e lo Zambia, a oltre 300 chilometri a nord-est della capitale Harare. È il lago artificiale più grande del mondo per volume.