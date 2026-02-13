Di fronte all'ondata di caldo che sta colpendo anche la penisola coreana, la zuppa di carne di cane e i brodi al ginseng vengono presentati dai leader di Pyongyang come rimedi della nonna per affrontare l'ondata di caldo.

Anche la penisola coreana sta vivendo un'estate con un'ondata di caldo da record: nel sud, dove la scorsa settimana sono stati registrati nuovi record per tre giorni consecutivi, con una temperatura massima di 42,5 °C, sono stati attribuiti al caldo 23 decessi.

I media statali nordcoreani hanno riferito che nel Paese le temperature hanno raggiunto i 40 °C, e le consuete minacce di azioni militari sono state intervallate da modesti consigli culinari per combattere il caldo.

Un medico citato dal quotidiano «Rodong Sinmun» ha suggerito che la zuppa di cane fosse «utile come integratore alimentare».

Un tempo questa era considerata una prelibatezza molto apprezzata in estate nella Corea del Sud, ma presto non potrà più essere servita: è infatti previsto il suo divieto per febbraio 2027.

L’agenzia di stampa ufficiale KCNA ha inoltre elogiato i benefici del «samgye-tang»: un brodo di pollo farcito con riso glutinoso, datteri e ginseng, noto per aumentare la resistenza.

In altri paesi asiatici, la zuppa di melone invernale rientra tra i rimedi estivi raccomandati dalle medicine tradizionali locali.

Si lavora nei campi nonostante il calore

Domenica, un giornalista dell'AFP ha visitato la zona demilitarizzata (DMZ) che separa il Nord dal Sud sin dal conflitto del 1950-1953, conclusosi con un armistizio e non con un trattato di pace.

Dall'altra parte della linea di cessate il fuoco, la città di Kaesong, autoproclamata capitale della zuppa della Corea del Nord, brillava in lontananza attraverso una foschia di calore.

Un gigantesco vessillo propagandistico nordcoreano, issato su un pennone alto 160 metri (il più alto del mondo), penzolava floscio nell’umidità.

Mentre Seul diffondeva allerte per l'ondata di caldo, raccomandando ai propri abitanti di sospendere ogni attività all'aperto, da una piattaforma di osservazione era possibile scorgere con il binocolo alcune sagome umane che pedalavano o lavoravano nei campi dall'altra parte del confine.

Affollate le spiagge di Wonsan

La Corea del Nord ha diffuso alcune immagini di residenti che affollano le spiagge di Wonsan, in una località balneare inaugurata in pompa magna dal leader supremo Kim Jong Un la scorsa estate.

«Cominciano a riempirsi di gente verso le 8 del mattino e rimangono animate fino al calar della notte», ha affermato con orgoglio la televisione di Stato di Pyongyang.

I media statali della Corea del Nord lodano spesso il «juche», il principio nazionale fondamentale della dinastia Kim, che significa autosufficienza.

Oltre alla povertà ora ci si mette anche il caldo

Ma in questo Paese afflitto dalla povertà, al di fuori di quel raro luogo di svago messo in risalto dai canali di informazione statali, la vita quotidiana alle prese con il caldo è probabilmente ancora più difficile.

Secondo Rachel Minyoung Lee, ricercatrice specializzata in questioni coreane presso lo Stimson Center, l'enfasi posta dai media statali sulla garanzia dell'approvvigionamento idrico ed elettrico «suggerisce che entrambi siano sottoposti a forti tensioni».

«Probabilmente i nordcoreani soffrono il caldo più dei sudcoreani, poiché non dispongono delle infrastrutture di cui gode la Corea del Sud», ha affermato all'AFP.

Secondo il Programma alimentare mondiale (PAM), oltre il 40% della popolazione del Paese, che conta 26 milioni di abitanti, soffre di malnutrizione e fatica a procurarsi il cibo.

Le fabbriche nordcoreane sarebbero inoltre incapaci di funzionare a pieno regime a causa di «carenze croniche di energia elettrica», privando gran parte della popolazione al di fuori di Pyongyang dell’aria condizionata o persino dei ventilatori, ha concluso la signora Lee.

Sebbene i media statali della Corea del Nord esaltino regolarmente la superiorità del Paese per distinguerlo dal suo nemico «più ostile», alcune tradizioni sono comuni sia al Nord che al Sud: nelle stagioni più miti, infatti, il «samgye-tang» è molto popolare anche nella Corea del Sud.

«In genere abbiamo più clienti d’estate che d’inverno», confida un ristoratore di Seul.