Arte Una trentina di artisti elvetici si espongono all'aperto ad Art Môtiers di Neuchâtel

L'esposizione all'aperto Art Môtiers, nel Canton Neuchâtel, torna sabato per una nona edizione con una trentina di artisti e collettivi elvetici. Fra di essi l'artista sangallese Pipilotti Rist e Olaf Breuning sono madrina e padrino dell'evento.