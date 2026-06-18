L'appuntamento è per giovedì alle 10, ore 16 in Svizzera, e sarà blindato con almeno 10.000 agenti in campo per garantire la sicurezza.

La cerimonia inizierà a City Hall con la consegnare della simbolica chiave della città sulle note di «Empire State of Mind», che Alicia Keys canterà di persona.

I Knicks saranno poi la prima squadra dell'Nba a visitare la Casa Bianca di Donald Trump.

Il proprietario della squadra ha detto che ha accettato l'invito del presidente. «Dobbiamo ancora definire i dettagli, ma sì ci andremo. Sono orgoglioso di portare la squadra alla Casa Bianca», ha detto James Dolan.

Come i giocatori reagiranno all'invito accettato non è chiaro.

lcuni hanno infatti posizioni politiche opposte a quelle di Trump. Josh Hart, per esempio, aveva festeggiato la vittoria di Joe Biden sui social nel 2020 e usato parole dure contro l'attuale presidente.

Le precedenti cinque squadre campioni dell'Nba durante l'amministrazione Trump hanno tutte rifiutato di visitare la Casa Bianca.