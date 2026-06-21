La Stasi è storia da tre decenni, ma la storia non lascia ancora in pace l'autore. Vuole sapere cosa la polizia segreta della DDR sapeva di lui e inizialmente ottiene più domande che risposte.

Diciotto mesi possono essere molto tempo. Ma potrebbe volerci così tanto prima che io abbia accesso ai miei file della Stasi, l'organizzazione di sicurezza e spionaggio della Germania dell'Est, la DDR. Quasi un anno fa, d'impulso, ho presentato la relativa domanda. Più di 30 anni dopo la caduta del comunismo.

Ma per fare in modo che il personale dell'archivio dei documenti della Stasi possa iniziare le sue ricerche, devo confermare la mia identità. Dato che posso farlo all'archivio dei documenti della Stasi, ho preso un appuntamento con il capo della filiale di Lipsia.

zVg/BStU Stefan Walter Stefan Walter, nato nel 1982, ha studiato storia e scienze politiche alla Friedrich Schiller University di Jena. In qualità di project manager del laboratorio di storia di Jena ed editore, si è occupato intensamente dell'elaborazione dei documenti della Stasi. Dal 2017 Walter lavora in una posizione di rilievo presso l'Archivio dei registri della Stasi, inizialmente per tre anni a Suhl e dal 2020 come capo della filiale di Lipsia.

Ho molte domande e spero che Stefan Walter abbia le risposte. Dopo un'ora so molte cose, ma soprattutto che il mio viaggio nel passato sarà tutt'altro che un'escursione rilassante. Mi sento come Ercole che combatte l'Idra. A ogni risposta dello storico, emergono due nuove domande. La cosa si sta complicando.

Quando ho fatto la mia richiesta personale, ho pensato: «Non sta diventando un po' lunga questa storia con la Stasi?». Faccio anche questa domanda a Stefan Walter.

«Quando la storia è ancora rilevante? 30 anni dopo la rivoluzione pacifica, si può ancora imparare molto da 40 anni di storia della DDR. Anche da quello che la sicurezza dello Stato ha fatto allora: cose che sono in parte tipiche, per una polizia segreta comunista o socialista, ma che hanno anche alcune particolarità. Quindi la domanda per me è piuttosto: imparare dalla storia - come funziona, e chi aiuta?».

Di cosa si tratta veramente per me? Non sono l'unico che vuole imparare dalla storia. Solo a Lipsia vengono ancora presentate centinaia di domande ogni mese, ci dice Stefan Walter. Il tema della Stasi interessa alla gente, che la persegue con grande serietà. Le motivazioni? Assai uguali alle mie. Molte persone sono spinte dalla curiosità, vogliono sapere se e quali informazioni sono state raccolte su di loro. Altre richieste hanno sfondi più seri.

«Ci sono state vittime che erano in prigione e hanno subito svantaggi professionali o familiari a causa della Stasi. Vogliono fare i conti con il loro passato da soli e scoprire esattamente cosa sia successo: perché allora sono stato espulso da scuola? Perché non mi è stato permesso di studiare? Queste persone sperano di trovare indizi negli archivi della Stasi».

Ma perché la gente aspetta così tanto per fare domanda? E a cosa serve dopo tre decenni? I grandi giorni della caccia alle spie sono finiti, la maggior parte degli IM (acronimo di Inoffizieller Mitarbeiter ndt.), i collaboratori non ufficiali che spiavano segretamente i loro vicini, colleghi e amici, sono stati smascherati da tempo.

Quindi di cosa si tratta veramente? Di cosa si tratta per me veramente?

«Bisogna dire chiaramente che fare i conti con gli anni '90 è molto diverso dal fare i conti con gli anni 2020. Subito dopo le Rivoluzioni pacifiche, fare i conti con il passato aveva una rilevanza sociale completamente diversa; era vivere la storia per le strade. Allora la gente era preoccupata per la propria esistenza e per il fallimento delle aziende, aveva paura della disoccupazione. E si è chiesta chi era responsabile: chi era un «informatore»? Cosa hanno fatto queste persone - apparentemente o realmente - di criminale?

Penso che il confronto aperto con la Stasi in quel momento potrebbe aver contribuito alla pace sociale, al fatto che la Rivoluzione pacifica sia rimasta pacifica negli anni successivi alla riunificazione. Questo potrebbe valere anche per gli individui che hanno cercato chiarezza nel loro ambiente personale. Come hanno poi affrontato la cosa, per esempio, se il loro vicino era un IM, è un'altra questione. E una decisione molto personale. Interrompi il contatto? Vuoi una conversazione chiarificatrice? Si cerca la riconciliazione?

Cattivi informatori, ma altri non così cattivi

All'inizio degli anni '90, gli IM erano resi pubblici quasi quotidianamente: i grandi, ma anche i più piccoli. Nella mia memoria, i giornali erano pieni di articoli di denuncia. O mi sbaglio? No, dice Stefan Walter.

«Ci sono stati rapporti corrispondenti non solo nei media nazionali, ma anche in quelli regionali, dove la gente ha affrontato il proprio ambiente più vicino. Questo è un modo di trattare la storia che oggi è fortemente criticato: si concentrava sugli individui e non sapeva esattamente in che cosa consistessero queste attività di informatore nei singoli casi. Nei primi anni, a volte, non era possibile valutarlo correttamente perché non c'era una visione d'insieme di chi fosse un cattivo informatore della Stasi e chi no».

È un altro momento di Ercole dinanzi all'Idra: qual è la differenza tra un cattivo IM della Stasi e uno non così cattivo? Come capo dell'autorità, Stefan Walter non può rispondere a questa domanda perché in questa funzione egli applica solo la legge sugli archivi della Stasi. Quindi glielo chiedo come storico.

«Parlando da storico, il punto è che anche nella Stasi non c'era solo bianco e nero, ma molte sfumature e tonalità di grigio. Ci sono stati IM che sono stati prima carnefici e spiati per la Stasi e poi sono diventati vittime. O viceversa. In molte biografie non è possibile dire inequivocabilmente: questa persona è sempre stata un carnefice e quest'altra una vittima. Bisogna guardare da vicino per sapere in ogni singolo caso come valutare l'attività dell'IM.

C'era tutta una serie di ragioni per cui le persone diventavano IM: dalla convinzione ideologica alla pressione della Stasi all'interesse personale. Alcuni IM hanno ricevuto denaro e benefici. Ma poi c'erano anche IM che volevano andarsene dopo qualche tempo, e ci sono riusciti. Soprattutto quando gli IM hanno minacciato di rompere la cospirazione».

È la prima volta che sento parlare di «rompere una cospirazione». Di cosa si tratta in realtà?

«Per esempio, se dici ai membri della famiglia o del gruppo di opposizione: ‹Sono un IM›, allora riveli che la Stasi li sta monitorando, e non sei più utilizzabile come IM. La de-cospirazione era un mezzo per sfuggire alle grinfie della Stasi».

Immagino che era estremamente difficile perché di certo non conoscevi nessuno che potesse uscire dalla Stasi come IM e aiutarti con trucchi e suggerimenti. E non ricordo nemmeno libri di consigli su come sfuggire alla Stasi. Stefan Walter lo conferma.

«Ognuno doveva trovare la propria strada e correre dei rischi. Eri intrappolato nel Paese, la Stasi avrebbe potuto sequestrarti in qualsiasi momento e vendicarsi. Se avevi una famiglia e dei bambini, ci pensavi due volte a metterli in pericolo».

Sono un seguace e quindi complice?

Quando ho fatto la mia domanda personale, non ero sicuro se il mio passato nella DDR fosse abbastanza lontano, se ora sono abbastanza distaccato da poter perdonare, se c'è qualcosa da perdonare. Ora lo so ancora meno. E non migliora se più ci penso e più a lungo parlo con Stefan Walter.

«La caccia all'IM dei primi anni si è placata, se non altro perché molti collaboratori non ufficiali rilevanti sono stati smascherati. Inoltre, la comprensione sociale e la ricerca storica si sono sviluppate ulteriormente. Quando oggi si parla della DDR, si parla dello Stato SED (SED: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, il Partito Socialista Unificato di Germania, ndt.) e non dello Stato Stasi: la sicurezza dello Stato era uno strumento del partito. Uno strumento certo potente, con una certa indipendenza, ma che alla fine era un destinatario di ordini e subordinato al partito.

Se si tiene a mente questo, si smette di concentrarsi troppo sui singoli IM e si lascia invece che lo sguardo sia più ampio per riuscire a capire i contesti sociali. E per vedere cosa fa funzionare una dittatura: cioè l'adattamento di molti. Perché sono sempre pochi quelli che possono e vogliono davvero resistere».

Se prima ero principalmente curioso, ora inizio a dubitare della mia ricerca. Come studente modello e pioniere convinto, io stesso ho «partecipato in qualche modo». Mio padre mi ha detto recentemente che eravamo «tutti figli del sistema». Per un po', lui stesso ha riferito ufficialmente alla Stasi per via del suo lavoro. Quanto siamo colpevoli come famiglia senza resistenza?

«Il fatto che suo padre abbia avuto contatti ufficiali con la Stasi è un aspetto interessante. La Stasi esisteva abbastanza ufficialmente nella DDR, non operava solo in segreto. C'erano cartelli negli uffici, e alcune persone avevano appuntamenti regolari in cui si scambiavano informazioni. Questo è ben noto e faceva parte dei meccanismi che la Stasi usava per mostrare la sua presenza».

Mi viene in mente che il capo dell'ufficio della Stasi nella mia città abitava tre ingressi più in basso nel mio complesso di case bifamiliari. Suo figlio René frequentava la classe parallela e io giocavo spesso a calcio con lui. Sapeva calciare la palla da una parte all'altra del campo.

La gioventù non è una protezione contro la Stasi

A che età è iniziata la sorveglianza? Da quando i giovani cittadini sono stati «accompagnati»? Che ruolo hanno avuto le case dei genitori?

«È probabile che le informazioni sui bambini appaiano nei file della Stasi principalmente come un risultato di ricerca ai margini, se i genitori erano sotto sorveglianza. Ma il fatto che anche i bambini fossero interessanti per la Stasi si può vedere dal fatto che alcuni minori sono diventati degli informatori non ufficiali. Un argomento molto speciale ed esplosivo. La giovane età non li ha protetti dalla Stasi».

Devo davvero portare avanti il mio piano? Voglio ancora vedere i miei registri? Accetto che l'infanzia felice della mia memoria diventi una narrazione completamente diversa nei file?

«La lavorazione è fatta in modo diverso oggi rispetto ai primi anni '90. Bisogna interrogarsi sui fattori sociali, sulla responsabilità, sulla conformità e sull'essere un seguace per capire come una dittatura possa funzionare per 40 anni. E poi si tratta anche di storia quotidiana: non deve essere stata una brutta vita in privato se hai vissuto in una dittatura.

Naturalmente era sempre una vita limitata, ma la domanda è: come percepivano le persone queste restrizioni? Per alcuni era sufficiente andare nel Mar Baltico, per molti altri era un problema non poter andare in Francia.

Ma c'era anche arbitrarietà. Alcune persone non erano grandi oppositori, ma hanno osato parlare con franchezza: la Stasi non li ha presi di mira tutti. Alcuni sono stati puniti per dare l'esempio».

Infine, Stefan Walter dice: «Non puoi mai limitarti a guardare l'interazione sociale in generale, diventa sempre personale».

Dopo tre decenni, la curiosità ha la meglio sull'autore e alla fine, un anno fa, di giugno del 2021 presenta una domanda di consultazione dei suoi fascicoli personali della Stasi. Alla fine vuole sapere se era abbastanza interessante per i servizi segreti interni della DDR.

La serie «Io e la Stasi» sarà continuata in successione sciolta e man mano che si verificheranno sviluppi relativi alla richiesta di ispezione dei file. Bisogna avere pazienza: l'elaborazione può richiedere fino a 18 mesi.