Alla principessa Mette-Marit era stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare. (foto d'archivio)
Keystone
La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit si è sottoposta con successo a un trapianto di polmoni. Lo rende noto il palazzo reale.
«Il trapianto di polmoni si è rivelato finora un successo», ha dichiarato Arnt Fiane, primario del reparto di chirurgia toracica dell'Ospedale nazionale di Oslo.
Alla principessa, 52 anni, è stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare, una malattia che causa difficoltà respiratorie e che può richiedere un delicato trapianto, dato che i medici stimano un'aspettativa di vita di uno o due anni senza tale intervento.