Attenzione ai falsi avvisi.
Polizia del Canton Ginevra
Una nuova truffa segnalata dalla «RTS» preoccupa il Canton Ginevra. Falsi avvisi della Posta svizzera vengono lasciati nelle cassette delle lettere per convincere le vittime a fornire i dati della propria carta bancaria.
Una nuova truffa sta prendendo piede nel Canton Ginevra. Secondo quanto riferito dalla «RTS», i malintenzionati depositano nelle cassette della posta falsi avvisi di consegna che imitano quelli ufficiali della Posta svizzera.
Sul documento compare un codice QR che invita il destinatario a scansionarlo per ottenere informazioni su un presunto pacco in attesa.
Una volta aperto il link, la vittima viene reindirizzata a un sito che riproduce quasi perfettamente l'aspetto della piattaforma della Posta.
Per ricevere la consegna del presunto pacco, agli utenti viene richiesto di versare una piccola somma, pari a 2,10 franchi, oltre a inserire i propri dati personali e scegliere una data di consegna.
Secondo la Federazione romanda dei consumatori (FRC), non è però il pagamento a interessare i truffatori.
«Poiché il documento viene consegnato fisicamente, appare ufficiale e l'importo richiesto è molto basso, le persone tendono a diffidarne meno», ha spiegato sempre alla «RTS» Cindy Lerin, giurista della FRC.
L'obiettivo reale sarebbe infatti quello di ottenere le informazioni della carta bancaria utilizzata per il pagamento.
La polizia cantonale invita chi ha scansionato il QR code ed effettuato il versamento ad agire immediatamente.
Le autorità raccomandano di contattare la propria banca per segnalare la frode, verificare la possibilità di annullare il pagamento e, se necessario, bloccare la carta utilizzata.
Al momento i casi segnalati riguardano soprattutto il Canton Ginevra. Tuttavia, secondo gli esperti, fenomeni di questo tipo potrebbero diffondersi ulteriormente.
«Con l'intelligenza artificiale, i criminali possono perfezionare i loro metodi e creare più rapidamente siti web e documenti falsi», avverte l'esperta.
Un'evoluzione che rende sempre più difficile distinguere le comunicazioni autentiche dai tentativi di truffa.