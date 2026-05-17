  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Malattie OMS: emergenza sanitaria internazionale per raro ceppo Ebola

SDA

17.5.2026 - 12:45

I contagi hanno già superato i confini della Repubblica Democratica del Congo.
I contagi hanno già superato i confini della Repubblica Democratica del Congo.
Keystone

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato oggi un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo.

Keystone-SDA

17.05.2026, 12:45

L'epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l'Oms, non ne rispetta i criteri.

L'agenzia ha comunque avvertito che potrebbe trattarsi di un'epidemia potenzialmente «molto più estesa» rispetto a quanto attualmente rilevato e segnalato, con un rischio significativo di diffusione locale e regionale.

L'attuale ceppo di Ebola è causato dal virus Bundibugyo, ha precisato l'agenzia sanitaria citata dalla Bbc, per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. I sintomi iniziali includono febbre, dolori muscolari, affaticamento, mal di testa e mal di gola, seguiti da vomito, diarrea, eruzioni cutanee e sanguinamento.

L'Oms ha dichiarato che al momento ci sono otto casi di virus confermati in laboratorio, con altri casi sospetti e decessi in tre zone sanitarie, tra cui Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, e le città minerarie di Mongwalu e Rwampara. Un caso del virus è stato confermato nella capitale Kinshasa, presumibilmente in un paziente di ritorno da Ituri.

L'Organizzazione ha affermato che il virus si è diffuso oltre la Repubblica Democratica del Congo, con due casi confermati segnalati nel vicino Uganda. Le autorità ugandesi hanno dichiarato che un uomo di 59 anni, deceduto giovedì, era risultato positivo al test.

I più letti

Chi tra Svizzera e Austria ha fatto il miglior show all'Eurovision Song Contest? Tra Vienna e Basilea non c'è stata storia. Ecco perché
Scatti d'ira con Carlo? Un nuovo libro mostra il vero carattere del principe William
L'ex primario dell'Unispital di Zurigo Francesco Maisano si difende dalle accuse

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

ConflittiUcraina: salgono a otto le vittime dei raid russi su Kiev

Suva. Assicurazione militare: casi in aumento nel 2025

SuvaAssicurazione militare: casi in aumento nel 2025

GB-USA. Vicepremier Gb vede Vance e Rubio per ricucire rapporti tesi

GB-USAVicepremier Gb vede Vance e Rubio per ricucire rapporti tesi