Inoltre, i ghiacciai dovrebbero scomparire da un terzo delle loro attuali aree di occupazione.

Dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres arriva dunque un appello globale all'azione per il clima. «Dobbiamo limitare l'entità, la durata e la pericolosità di questo superamento dei limiti consentiti e invertire rapidamente la tendenza all'aumento delle temperature – dice Guterres – le emissioni devono essere drasticamente ridotte».

«È accelerando una transizione equa verso un mondo libero dai combustibili fossili e incentrato sulle energie rinnovabili che possiamo ridurre i costi e garantire una vera sicurezza energetica» aggiunge. «Ridurre le emissioni di metano è uno dei modi più rapidi ed economici per frenare il riscaldamento globale nel breve termine – prosegue – Dobbiamo proteggere le foreste, la terra e i mari e aiutare le persone ad adattarsi alle conseguenze devastanti che già si stanno manifestando. Dobbiamo inoltre onorare gli impegni di finanziamento per l'azione climatica assunti nei confronti dei paesi in via di sviluppo per salvare vite umane, proteggere i mezzi di sussistenza e rafforzare le economie». «È tempo di agire: per il nostro ambiente e per il nostro futuro» conclude.

L'Onu evidenzia come «la Terra ci sta già parlando: attraverso temperature record, incendi boschivi più violenti, tempeste estreme e ghiacciai che scompaiono sotto i nostri occhi». «Il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana: sta rimodellando la vita in tutto il pianeta».