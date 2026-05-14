Una gita in montagna si è trasformata in tragedia sull'Arvigrat, cresta fra i cantoni di Obvaldo e Nidvaldo: un escursionista di 35 anni, straniero e non conoscitore del territorio, è precipitato in un dirupo riportando ferite mortali.

Keystone-SDA SDA

L'incidente è avvenuto ieri nel territorio del comune di Kerns (OW), ma il corpo è stato ritrovato solo stamane alle 09.00, ha indicato oggi la polizia cantonale. L'allarme era scattato intorno all'1.00 di notte, quando all'autorità è giunta la segnalazione che un uomo non era rientrato da un'escursione. Il disperso è stato localizzato nella zona detta Reismattgraben: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e della difficoltà del terreno.

Sul posto sono intervenute più forze di soccorso. La polizia cantonale di Nidvaldo ha partecipato con un cane da ricerca di persone, ma vi è stato supporto anche da parte di un elicottero della polizia cantonale di Zurigo e di un velivolo della Rega. Si sono poi aggiunti il soccorso alpino e la polizia cantonale di Obvaldo.