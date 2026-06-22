Venerdì a Nanchong, in Cina, molti occhi erano puntati su una gru da cantiere. Lì, un parapendista è rimasto incastrato per diverse ore a un'altezza vertiginosa. Nel video puoi vedere come i vigili del fuoco lo hanno liberato dalla sua difficile situazione.
Il 19 giugno, nella città cinese di Nanchong, nella provincia del Sichuan, un pilota di parapendio è rimasto sospeso a grande altezza dopo aver urtato accidentalmente una gru da cantiere.
Le riprese dei testimoni mostrano il pilota appeso con il suo parapendio alla gru, vicino a un ponte, dove è rimasto per ore. Solo più tardi, in serata, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’uomo con un’autoscala completamente estesa e a trarlo in salvo.