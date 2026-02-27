Immagine illustrativa d'archivio.
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Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa dopo l'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì, ha annunciato la compagnia.
«A seguito dell'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su un volo Kinshasa-Parigi atterrato a Parigi-Charles de Gaulle il 23 giugno 2026, i voli da e per Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) sono stati temporaneamente sospesi per poi riprendere sabato 27 giugno», ha dichiarato Air France.
«In coordinamento con le autorità locali, sono previsti controlli sanitari rafforzati prima dell'imbarco all'aeroporto di Kinshasa», ha aggiunto la compagnia aerea francese.
In totale, secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie congolesi, 304 persone sono morte a causa del virus nella RDC, su 1'115 casi di infezione confermati dall'inizio dell'epidemia, il 15 maggio, con un tasso di mortalità del 26,3%.
La Repubblica democratica del Congo, dove è nata l'attuale epidemia di Ebola.
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