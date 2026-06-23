La Patrouille Suisse volerà da Dübendorf (ZH) in alcuni giorni di luglio e agosto. Questo perché gli aerodromi militari di Emmen (LU) e Meiringen (BE) non saranno disponibili nel periodo in questione a causa di lavori di manutenzione sulle piste.

Concentrando le attività a Dübendorf, sarà comunque possibile garantire le operazioni di volo della Patrouille Suisse, hanno comunicato oggi le Forze aeree.

Sono previsti decolli e atterraggi tra il 13 e il 17 luglio. Il 7 e l'8 agosto sono in programma voli della Patrouille Suisse nell'ambito della Festa notturna del lago a Rapperswil (SG).

Inoltre, il 20 agosto la formazione acrobatica delle Forze aeree svizzere dovrebbe decollare da Dübendorf con i suoi F-5 Tiger per una missione in Svezia.