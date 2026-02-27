Domani mattina Petkovic incrocerà la Svizzera e diversi giocatori da lui allenati nel suo periodo rossocrociato tra il 2014 e il 2021. «Sarà un piacere incontrarli e salutarli ma poi conta il campo e come si gioca. Sarà una partita dura e dovremo dare il 120%», ha dichiarato il tecnico dell'Algeria. Dopo il ko contro l'Argentina del primo match i Fennec hanno infilato una vittoria e un pareggio che gli hanno permesso di passare il girone per la seconda volta nella propria storia. «Per noi aver raggiunto questa fase del torneo è già un successo», ha concluso Vlado.