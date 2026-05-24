Senza volontari, l'Ucraina sarebbe messa peggio nella sua difesa contro la Russia. Negli scantinati e nei garage tedeschi, gli attivisti fanno lavorare le loro macchine per una forma speciale di supporto.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli attivisti stanno usando le stampanti 3D per produrre in massa piccole parti in plastica per l'esercito ucraino.

Vengono consegnati accessori per droni, cappellini, porta tablet, alloggiamenti per batterie e lampade e forniture mediche.

Sono quasi 3000 gli attivisti che stampano con circa 7000 dispositivi.

L'Ucraina ha un esercito attivo anche in Germania: Drukarmija (Esercito della stampa) è il nome di un'organizzazione di volontari i cui attivisti utilizzano stampanti 3D per produrre masse di piccole parti in plastica. Stampano quasi tutto ciò che serve ai soldati e alle forze di soccorso ucraine per difendersi dall'invasione russa: Accessori per droni, cappellini, porta tablet, alloggiamenti per batterie e lampade, forniture mediche.

In Germania, volontari come Chris, Yevhen e Meister Will si occupano di lavori di stampa. Per motivi di sicurezza, usano pseudonimi nelle loro chat. Perché Chris è impegnato in Ucraina? "Per me è una questione di giustizia", dice l'artigiano. Quando le truppe russe hanno invaso l'Ucraina nel febbraio 2022, inizialmente ha sostenuto i rifugiati. In seguito, ha voluto continuare ad aiutare, ma non a donare denaro. "È stato allora che mi sono fissato con la stampa 3D".

Centinaia di euro al mese

Quattro macchine lavorano 24 ore su 24 nel suo garage. "Sono uno che stampa molto", dice Chris. 10-15 chili di pezzi ogni settimana. Questo costa, ma ora è il suo contributo alla difesa dell'Ucraina. "400-500 euro al mese sono facili per me".

Costantemente in movimento: La stampante 3D di un volontario produce piccole parti in plastica per l'Ucraina. Bild: Friedemann Kohler/dpa

Per Master Will, l'aiuto all'Ucraina è iniziato anche con l'accoglienza dei rifugiati. Quando l'ingegnere ha sentito parlare di Drukarmija, si è ricordato della sua stampante 3D in cantina. "Ora la faccio funzionare per una buona causa". L'Ucraina sta anche difendendo la Germania dal "governo dittatoriale della Russia", dice, spiegando il suo impegno. "Si tratta di preservare la nostra libertà".

I soldati ordinano pezzi di plastica online

Drukarmija non è l'unica iniziativa di stampa 3D in Ucraina, ma secondo il suo sito web è la più grande. Conta quasi 3.000 attivisti di stampa con circa 7.000 dispositivi, dice il cofondatore Jake (Yevhen) Volnov. Circa 600 persone hanno partecipato dall'estero. "L'hub tedesco è uno dei più grandi".

Da un bunker a Kiev, Wolnow controlla l'esercito di stampanti, che funziona come un negozio online - solo gratuitamente. Soldati dal fronte, paramedici di emergenza e vigili del fuoco registrano le loro richieste. I cosiddetti curatori mettono online i lavori di stampa; i volontari scaricano i dati per le loro stampanti e si mettono al lavoro.

I pezzi finiti vengono inviati ai curatori, controllati e poi spediti al fronte. Le parti in plastica di solito viaggiano dalla Germania all'Ucraina in piccoli furgoni o taxi condivisi. Sono circa 1500 i pezzi singoli offerti, dice Wolnow.

Non tanto "casalinghe ucraine"

Drukarmija è una delle migliaia di organizzazioni della società civile il cui lavoro volontario permette all'Ucraina di sopravvivere alla guerra. Ma fa anche parte di un nuovo tipo di industria della difesa con una mentalità da start-up. Il capo dell'azienda tedesca di difesa Rheinmetall, Armin Papperger, ha recentemente definito questo fenomeno come "casalinghe ucraine" che producono parti di droni con stampanti 3D nelle loro cucine.

Wolnow e i suoi colleghi ne hanno riso. "Questa guerra ha dimostrato che le attrezzature che costano milioni di dollari non sono all'altezza di un drone che costa solo 1.000 dollari", afferma Wolnow. L'Ucraina non ha praticamente accesso a sistemi d'arma costosi. Quindi costruisce armi in modo più flessibile, più economico e in grandi quantità, come nel caso dei droni che per il momento hanno fermato l'avanzata della Russia.

Cautela con gli ordini dall'estero

I volontari tedeschi non possono stampare tutto a Drukarmija. "Non facciamo ordini all'estero per parti che potrebbero teoricamente essere classificate come armi", dice Wolnow. Nessuno vuole avere problemi con la legge tedesca sul controllo delle armi da guerra. Le parti in plastica per le armi e le munizioni vengono stampate in Ucraina - almeno queste sono le informazioni ufficiali.

D'altra parte, le munizioni fittizie per scopi didattici provengono dalla Germania: mine anticarro o insidiose munizioni a grappolo con ali di plastica colorata che i bambini spesso raggiungono. "Si tratta di mostrare ai civili che non si toccano queste cose", dice Yevhen. Ha contribuito a sviluppare questi manichini, che vengono mostrati, tra l'altro, nelle scuole.

"Non posso restare in disparte".

L'ucraino, ora informatico nel sud della Germania, stampa da tre anni. "Non avrei mai pensato che ci sarebbe stata questa guerra. Non avrei mai pensato di prendervi parte. È contro i miei valori di scienziato", dice. "Ma non posso restare in disparte".

I volontari tedeschi hanno sviluppato torce per le forze ucraine. Bild: Friedemann Kohler/dpa

Un incarico recente: modelli di ossa umane, in modo che le squadre di ricerca sui campi di battaglia abbiano qualcosa con cui confrontarle. Chris mostra gli ausili ortopedici che ha stampato nel suo garage. I soldati che hanno perso gli arti ricevono protezioni per le loro protesi. Chris stampa maniglie in plastica per i cercatori di vene per il progetto Energy for Ukraine, con sede a Monaco. Sotto la luce rossa, i paramedici possono trovare le vene delle persone ferite anche al buio.

Ricerca di batterie per biciclette elettriche usate

"Sviluppiamo e costruiamo dispositivi di assistenza elettrica per l'Ucraina", spiega Max Uzunov di Energy for Ukraine. Lui e altri volontari stanno saldando insieme torce e power bank, oltre ai cercatori di vene. La plastica verde grezza per gli alloggiamenti proviene dall'Ucraina. Le batterie riciclate delle biciclette elettriche sono utilizzate per i power bank. "Il problema principale è reperire le batterie usate", dice Uzunov.

I dispositivi vengono utilizzati quando i soccorritori ucraini curano i feriti dopo gli attacchi aerei. Oppure i pezzi vengono sganciati dai droni sulle postazioni ucraine, in modo che i soldati abbiano una fonte di energia. "Saldo quasi ogni giorno e capisco a cosa serve", dice Uzunov. Se c'è una reazione da parte dell'Ucraina, "questa è la ricompensa".