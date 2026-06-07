I quasi 270 residenti del vicinato, precauzionalmente sfollati, hanno dunque potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

Le bottiglie di trifluoruro di cloro in stato gassoso sono state trasferite in un contenitore studiato appositamente ed evacuate da una ditta specializzata, indica la polizia cantonale in un comunicato odierno.

L'operazione si è svolta secondo i piani, a partire dal mattino, dopo che tutto il vicinato aveva puntualmente lasciato il proprio domicilio.

Dopo circa sei ore le misure di sicurezza preventive per il trasferimento e il trasporto della sostanza, cioè lo sfollamento della popolazione e la limitazione del traffico, sono state revocate.

Il trifluoruro di cloro veniva utilizzato in passato secondo l'ETHZ per analizzare campioni di roccia. Questo gas è però considerato come uno degli elementi chimici più pericolosi , in quanto tossico e facilmente infiammabile.