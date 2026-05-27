I due presidenti passano in rassegna le truppe
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Il presidente polacco Karol Nawrocki, assieme alla moglie, è stato ricevuto oggi a Berna con gli onori militari dal Consiglio federale in corpore. Assente solo Albert Rösti, dopo un recente intervento alla schiena.
Assieme al presidente della Confederazione Guy Parmelin, Nawrocki ha sottolineato le «ottime relazioni» tra i due Paesi, in particolare in ambito economico e scientifico.
«Lo sviluppo della Polonia in numerosi settori è notevole», ha rilevato Parmelin al termine della cerimonia ufficiale in Piazza federale.
«In questo periodo di crescita economica e sociale, i due Paesi hanno consolidato le loro relazioni bilaterali in tutti i settori», ha aggiunto, dicendosi soddisfatto delle collaborazioni tra Berna e Varsavia, in particolare in materia di sicurezza e innovazione.
La Polonia è la principale destinazione delle esportazioni svizzere nell'Europa centrale. Nel 2025 il volume degli scambi commerciali è stato di quasi 6,5 miliardi di franchi.
Varsavia riceve la quota maggiore del secondo «miliardo di coesione» versato dalla Svizzera, pari a circa 320 milioni di franchi. Dal 1989 non è trascorso un decennio senza che un capo di Stato polacco fosse invitato dalla Svizzera.