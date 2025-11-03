  1. Clienti privati
Inflazione Prezzi al consumo in calo in ottobre in Svizzera

SDA

3.11.2025 - 09:08

Inflazione in calo su base mensile in ottobre. (Immagine d'archivio).
Keystone
Keystone

Nel mese di ottobre l'indice dei prezzi al consumo (IPC) in Svizzera è diminuito dello 0,3% rispetto a settembre, attestandosi a 107,2 punti (dicembre 2020 = 100). Su base annua, il rincaro risulta del +0,1%.

Keystone-SDA

03.11.2025, 09:08

03.11.2025, 09:17

La flessione mensile può essere spiegata da vari fattori, secondo quanto scrive oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). Fra questi, vi è la riduzione dei prezzi del settore alberghiero e dei viaggi forfettari internazionali. Sono poi calati i prezzi del noleggio di veicoli.

Da notare anche una flessione dei prodotti alimentari e delle bevande alcoliche (-0,5%), stessa contrazione fatta registrare anche dai trasporti. In discesa pure i prezzi del ramo Tempo libero e cultura (-1,5%).

Alcuni prezzi sono risultati in controtendenza. Hanno fatto registrate un aumento indumenti e calzature, così come manutenzione e portineria. Un lieve incremento è anche stato segnato nel settore abitazione ed energia.

