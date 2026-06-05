Per i 231 passeggeri, il viaggio verso Zurigo si è interrotto a Mumbai. Dopo la comparsa di un messaggio d’errore a bordo di un Airbus della Swiss, l’equipaggio ha deciso di interrompere il volo. Prima di poter atterrare in sicurezza, l’aereo ha dovuto consumare circa 20 tonnellate di carburante.

Hai fretta? blue News riassume per te Un volo Swiss da Mumbai a Zurigo è stato interrotto dopo la comparsa di un messaggio d’errore al sistema elettrico dell’Airbus A330.

Prima di rientrare a Mumbai, l’aereo ha dovuto volare per oltre due ore sopra il Mar Arabico per consumare circa 20 tonnellate di carburante e rientrare nei limiti di peso per l’atterraggio.

L'aereo è atterrato senza problemi, ma i 231 passeggeri hanno dovuto far fronte a notevoli ritardi.

Un volo Swiss da Mumbai a Zurigo è stato interrotto nella notte tra giovedì e venerdì.

L'aereo LX155 era decollato dall’India alle 21.34, ora svizzera, ma dopo 5 ore e 20 minuti è atterrato nuovamente all’aeroporto di partenza, a Mumbai. È quanto emerge dai dati del servizio di tracciamento «Flightradar24.com».

Inizialmente il volo si era svolto regolarmente. Dopo poco più di due ore, però, i piloti hanno invertito la rotta poco prima del confine con il Pakistan.

«Durante il volo da Mumbai a Zurigo è comparsa una segnalazione di errore», ha spiegato al «Tages-Anzeiger» Nicole Meier, portavoce della Swiss.

Il problema riguardava il sistema elettrico, «che controlla tra l’altro illuminazione, sedili, toilette e sistema di intrattenimento di bordo».

Il tentativo di resettare il sistema non ha avuto successo.

L’Airbus ha sorvolato il mare per oltre due ore

L’Airbus A330 ha quindi fatto ritorno verso Mumbai. Ma prima dell’atterraggio, l’aereo ha dovuto volare in cerchio per 130 minuti sopra il Mar Arabico. In totale ha compiuto 15 giri, mantenendosi a un’altitudine di poco inferiore ai 4'000 metri.

Il motivo era legato al peso del velivolo. «Se fosse atterrato con il peso iniziale, avrebbe superato il massimo consentito», ha spiegato Meier.

A differenza di altri aerei, l’Airbus A330 non dispone di un sistema per scaricare carburante in volo. Per questo motivo il cherosene ha dovuto essere consumato prolungando il volo.

«Volando in cerchio, l’aereo si è alleggerito di circa 20 tonnellate», ha aggiunto Meier.

Una misura del genere, ha precisato, non viene presa alla leggera. «In questo caso, per il nostro equipaggio in cabina di pilotaggio la priorità assoluta era garantire un atterraggio senza problemi».

Il velivolo è infine atterrato in sicurezza a Mumbai alle 4:55, ora svizzera.

Lunga attesa per i passeggeri

Per i 231 passeggeri l’incidente ha comportato un forte ritardo. Secondo Swiss, la maggior parte dei viaggiatori ha potuto essere riprenotata su collegamenti alternativi già nel corso della stessa giornata o durante la notte.

«Per circa 20 ospiti con prenotazioni più complesse o esigenze di assistenza particolari abbiamo cercato soluzioni individuali».

La compagnia aerea si è scusata per i disagi causati. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio, ha sottolineato Swiss, ha però avuto in ogni momento la massima priorità.