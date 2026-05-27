Questa casa padronale è in vendita in Germania per meno di 1 milione.
Engels & Völkers
Una storica casa padronale, risalente al 1738, è in vendita nella regione tedesca del Sauerland. Per meno di un milione di euro è possibile acquistare non solo l'abitazione, ma l'intero complesso con stalle, camere per gli ospiti e circa 15'000 metri quadrati di terreno.
Chi ha sempre desiderato vivere come un signore, in una villa d'epoca, ha una rara opportunità. A Brilon, in Germania, è infatti in vendita la storica tenuta di Almerfeld, risalente al 1738. Il prezzo? «Solo» 995'000 euro.
La tenuta comprende diversi edifici e circa 15'000 metri quadrati di terreno.
Un lungo viale conduce direttamente alla casa padronale, che si trova al centro di un vasto paesaggio.
L'edificio principale offre circa 380 metri quadrati di spazio abitativo e un totale di otto stanze.
I visitatori accedono alla casa attraverso una scala in pietra. La zona d'ingresso è caratterizzata da un classico motivo a scacchiera in bianco e nero, mentre le altre stanze presentano un pavimento in parquet a spina di pesce.
La proprietà comprende un salone, una sala del camino, una grande cucina e diversi elementi storici.
Anche gli edifici annessi sono interessanti. L'ex stalla è infatti già stata trasformata in camere per gli ospiti con bagno privato.
Secondo chi la vuole vendere, l'ex stalla dei cavalli potrebbe essere utilizzata come studio o come «luogo adatto per una collezione di veicoli».
Un'intera casa padronale fa parte della proprietà.
Engels & Völkers
Da sottolineare che la struttura, che è tutelata dal 1985, ha una storia molto antica.
È infatti stata usata per scopi agricoli fino alla metà del XX secolo e poi vi hanno abitato alcuni monaci francescani. La tenuta è servita, tra le altre cose, pure come centro di formazione per l'Accademia corale di Dortmund.
La consulente immobiliare Birgit Krell di Engel & Völkers ha descritto al «Bild» questa operazione commerciale come un compito speciale a metà strada tra un «passato glorioso» e un «futuro promettente».
Queste proprietà storiche attirano molta attenzione, soprattutto quando appaiono sorprendentemente a buon mercato rispetto ai prezzi degli immobili che si trovano nelle grandi città.
Le proprietà quotate in borsa con molto terreno e storia sono spesso considerate dagli acquirenti come degli affari perché rare proprietà di prestigio.