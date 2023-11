Pioggia di multe in 3 mesi, l'uso del cellulare al volante in Ticino è molto diffuso

Per alcuni una pericolosa abitudine Tipress

Il bilancio della campagna della polizia cantonale ticinese «Distratti mai» mostra che l'uso del cellulare al volante, che è un comportamento illegale, è ancora molto presente. Uno dei sanzionati stava addirittura filmando un tramonto.

Tra le «chicche» dei guidatori beccati ad avere un comportamento fuorilegge, nonché molto pericoloso, spicca il conducente che conduceva filmando un tramonto.

Ma nel bilancio della polizia ticinese della campagna «Distratti mai» finisce anche l’automobilista che stava guardando un video su Youtube.

Un uso del cellulare molto diffuso

È tuttavia il numero delle sanzioni comminate da luglio, sull’arco di tre mesi, a mostrare come l’utilizzo del cellulare alla guida sia un fenomeno molto presente sulle strade ticinesi.

Accanto all’attività di sensibilizzazione, gli agenti hanno intimato 1’425 contravvenzioni (di cui 1’262 multe disciplinari (OMD) e 163 contravvenzioni con procedura ordinaria tramite l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione.

Ecco perché guardare il cellulare è pericoloso

La polizia ribadisce come si tratti di un comportamento non solo illegale, ma pericoloso. Scattarsi un selfie al volante, o dare un’occhiata ai social allunga in maniera notevole i tempi di reazione.

Si calcola infatti che guardare il cellulare per 4 secondi mentre si viaggia a 50 km//h equivale a percorrere 70 metri con gli occhi bendati, a 100 km/h la lunghezza corrisponde addirittura a 150 metri.

Swisstxt