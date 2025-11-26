  1. Clienti privati
Ticino Buone notizie per le finanze cantonali: 11 milioni in più nel Preconsuntivo

Swisstxt

26.11.2025 - 13:07

Palazzo delle Orsoline sede di Governo e Parlamento a Bellinzona
Palazzo delle Orsoline sede di Governo e Parlamento a Bellinzona
Ti-Press / Francesca Agosta

Buone notizie per le finanze cantonali. In base al rendiconto intermedio di fine settembre, il Consiglio di Stato comunica oggi di aver preso conoscenza dell’andamento delle finanze cantonali sul preconsultivo per il 2025.

SwissTXT

26.11.2025, 13:07

26.11.2025, 14:03

L’aggiornamento delle principali voci di spesa e ricavi determina un disavanzo stimato di -37,4 milioni di franchi, migliore di 11,2 milioni di franchi rispetto al precedente preconsuntivo.

