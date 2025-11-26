TicinoBuone notizie per le finanze cantonali: 11 milioni in più nel Preconsuntivo
Swisstxt
26.11.2025 - 13:07
Buone notizie per le finanze cantonali. In base al rendiconto intermedio di fine settembre, il Consiglio di Stato comunica oggi di aver preso conoscenza dell’andamento delle finanze cantonali sul preconsultivo per il 2025.
L’aggiornamento delle principali voci di spesa e ricavi determina un disavanzo stimato di -37,4 milioni di franchi, migliore di 11,2 milioni di franchi rispetto al precedente preconsuntivo.