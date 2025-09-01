  1. Clienti privati
Anche 4 Regine Rabadan, ben 15 candidati per riprendere lo scettro di Re Renato Dotta

Swisstxt

1.9.2025 - 10:24

Il corteo di Rabadan
Il corteo di Rabadan
TiPress

Si è chiusa il 29 agosto la fase di candidatura per il nuovo Re Rabadan di Bellinzona: ben 15 persone hanno deciso di mettersi in gioco.

SwissTXT

01.09.2025, 10:24

01.09.2025, 12:01

La commissione guidata da Nicola Cibin avvia dunque la selezione, in un clima di grande «entusiasmo», comunica la società.

Parallelamente, sono giunte 4 candidature spontanee per il ruolo di Regina.

E per il presidente Giovanni Capoferri, questo nuovo inizio sarà anche l’occasione per parificare le indennità simboliche di Re e Regina, che in passato erano state fissate in misura leggermente diversa: «Un retaggio che non ha più senso e che intendiamo superare, perché i ruoli hanno pari valore».

Giova ricordare che il concorso è stato indetto dopo la decisione, presa dal Comitato del carnevale e annunciata a inizio agosto, di un rinnovamento generazionale di tutta la Corte, lasciando a casa tra gli altri il Re Rabadan uscente, Renato Dotta, in carica dal 2014.

Dotta, ricordiamo, non aveva gradito la scelta e a vari media aveva detto: «Abbiamo subìto una detronizzazione in piena regola. Si tratta di una decisione pesante e ingiusta, anche per il metodo usato dal presidente e da una parte del Comitato».

Candidature entro il 29 agosto. Al via il concorso per la ricerca del nuovo Re Rabadan, ecco i requisiti necessari

Candidature entro il 29 agostoAl via il concorso per la ricerca del nuovo Re Rabadan, ecco i requisiti necessari

