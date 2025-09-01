Il corteo di Rabadan TiPress

Si è chiusa il 29 agosto la fase di candidatura per il nuovo Re Rabadan di Bellinzona: ben 15 persone hanno deciso di mettersi in gioco.

La commissione guidata da Nicola Cibin avvia dunque la selezione, in un clima di grande «entusiasmo», comunica la società.

Parallelamente, sono giunte 4 candidature spontanee per il ruolo di Regina.

E per il presidente Giovanni Capoferri, questo nuovo inizio sarà anche l’occasione per parificare le indennità simboliche di Re e Regina, che in passato erano state fissate in misura leggermente diversa: «Un retaggio che non ha più senso e che intendiamo superare, perché i ruoli hanno pari valore».

Giova ricordare che il concorso è stato indetto dopo la decisione, presa dal Comitato del carnevale e annunciata a inizio agosto, di un rinnovamento generazionale di tutta la Corte, lasciando a casa tra gli altri il Re Rabadan uscente, Renato Dotta, in carica dal 2014.

Dotta, ricordiamo, non aveva gradito la scelta e a vari media aveva detto: «Abbiamo subìto una detronizzazione in piena regola. Si tratta di una decisione pesante e ingiusta, anche per il metodo usato dal presidente e da una parte del Comitato».