Sono stati complessivamente 155'000 gli spettatori presenti alle proiezioni del Locarno Film Festival. Lo rendono noto gli organizzatori, all'indomani della chiusura della 78esima edizione.

In Piazza Grande, cuore pulsante dell'appuntamento, i presenti sono stati circa 63'000, mentre nelle sale 91'000, si legge in un comunicato.

Per la presidente della manifestazione Maya Hoffmann, «Locarno78 ha celebrato ancora una volta il cinema nelle sue forme più audaci e visionarie». Il direttore artistico Giona A. Nazzaro ha definito quella di quest'anno «un'edizione all'insegna del piacere del cinema».

La 79a edizione del Festival si terrà dal 5 al 15 agosto 2026.