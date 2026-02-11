Immagine d'illustrazione sda

La Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone ha analizzato i risultati delle verifiche sul mercato del lavoro effettuate nel 2025. Dal 1° gennaio 2026 in vigore due nuovi contratti normali di lavoro.

La Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone ha analizzato i risultati delle verifiche sul mercato del lavoro commissionate all’Ufficio dell’ispettorato e svolte nel 2025 nell’ambito della Legge sul salario minimo e dei contratti normali di lavoro.

Complessivamente, lo scorso anno, sono state esaminate 4’164 aziende per un totale di 17’667 persone. Le infrazioni sono state 186 (pari al 4.5% delle aziende verificate) e hanno riguardato 463 lavoratori (2.6% delle persone considerate).

Una parte importante delle irregolarità riscontrate è riconducibile a errori di calcolo o a valutazioni errate e nella quasi totalità dei casi le differenze salariali sono state reintegrate. In 23 casi la sanzione amministrativa ha superato i 2’000 franchi, mentre in 7 casi l’importo ha superato i 10’000 franchi.

«Ricordiamo che le sanzioni, così come avviene per i CNL, sono determinate in funzione della differenza tra salario dovuto e salario effettivamente versato», si legge in un comunicato stampa della Commissione tripartita.

Le segnalazioni giocano un ruolo fondamentale

Le segnalazioni, viene spiegato nel testo, giocano un ruolo fondamentale nella verifica del rispetto: delle 75 ricevute, un terzo ha portato a una sanzione.

Nei settori non coperti da contratti collettivi di obbligatorietà generale, tra i prestatori di servizio esteri attivi in Ticino per meno di 90 giorni, sono stati verificati 606 datori di lavoro, di cui 67 sono stati sanzionati per mancato rispetto della LSM.

In materia di lavoratori distaccati, sono effettuate verifiche mirate sulle aziende che inviano personale in Ticino: al primo distacco e quando l’attività riprende con nuovi dipendenti. In caso di infrazione, l’azienda è sottoposta a nuovi controlli.

Nel commercio all’ingrosso e nelle attività informatiche un numero rilevante di casi di mancato rispetto

Nel commercio all’ingrosso e nelle attività informatiche sono emerse violazioni da possibili situazioni riconducibili a offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali.

Parallelamente, in entrambi i settori è stato riscontrato un numero rilevante di casi di mancato rispetto della LSM.

Alla luce di queste evidenze, sono stati emanati due nuovi CNL con salari minimi vincolanti, in vigore dal 1° gennaio 2026. Attualmente i CNL in vigore sono 9 e interessano circa 13'000 lavoratrici e lavoratori.

Per quanto riguarda i CNL già applicabili nel 2025, nei confronti di 1’091 aziende (con 2’021 persone) è stata svolta anche la verifica del rispetto del CNL pertinente. Le aziende in infrazione sono state 68 e le persone con salari non conformi 139.

Anche in questo ambito, una parte delle irregolarità deriva da errori di calcolo o da un inquadramento non corretto. In 5 casi la sanzione amministrativa ha superato i 2’000 franchi; in 4 casi l’importo ha superato i 10’000 franchi.

Il lavoratore può esigere il pagamento della differenza

Per concludere, la Commissione tripartita ricorda che il salario minimo stabilito dalla LSM e quelli definiti da un CNL costituiscono un diritto del lavoratore, il quale può esigere il pagamento della differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e l’importo minimo applicabile al proprio rapporto di lavoro.

Per maggiori informazioni: www.ti.ch/salario-minimo → Come ottenere il salario a cui si ha diritto. È inoltre sempre possibile segnalare una presunta violazione salariale alla pagina internet: www.ti.ch/lavoro.