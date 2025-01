Nez Rouge ha percorso quasi 2'500 km per aiutare chi non se la sentiva di guidare. Keystone

Sulla sicurezza del veglione di San Silvestro ha vegliato Nez Rouge Ticino.

SwissTXT Swisstxt

Cinquantadue i volontari dell’associazione che, tra la mezzanotte e le 5:30 di mercoledì, si sono messi a disposizione di chi non se la sentiva di mettersi al volante.

Il bilancio a caldo è stato fornito ai microfoni della RSI dal co-presidente Stefano Heubi, che si è detto «molto soddisfatto. Abbiamo avuto 43 interventi con 93 persone portate a casa dai volontari a disposizione».

«Abbiamo percorso – prosegue Heubi – 2’477 km per accompagnare persone in una situazione di inattitudine. Non erano cioè ubriache, ma semplicemente non se la sentivano di guidare».