Credito2,5 milioni per il progetto Piazzale ex Scuole di Lugano
Swisstxt
22.8.2025 - 11:21
Il Municipio di Lugano ha licenziato un credito di 2,5 milioni di franchi per riprogettare il Piazzale ex Scuole.
SwissTXT
22.08.2025, 11:21
22.08.2025, 11:23
Swisstxt
L'area diventerà il principale snodo del trasporto pubblico cittadino e il capolinea del futuro tram-treno.
Il progetto vincitore del concorso di architettura, «L'Uomo che piantava gli alberi», prevede una piazza alberata senza strutture impattanti. Il piano includerà 5 corsie per la sosta dei bus e uno spazio per eventi pubblici.
La nuova configurazione integrerà soluzioni per contrastare il cambiamento climatico e le isole di calore. La Città coordinerà gli interventi coinvolgendo vari enti per minimizzare i disagi dei lavori.