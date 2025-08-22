  1. Clienti privati
Credito 2,5 milioni per il progetto Piazzale ex Scuole di Lugano

22.8.2025 - 11:21

Il Municipio di Lugano ha licenziato un credito di 2,5 milioni di franchi per riprogettare il Piazzale ex Scuole.

L'area diventerà il principale snodo del trasporto pubblico cittadino e il capolinea del futuro tram-treno.

Il progetto vincitore del concorso di architettura, «L'Uomo che piantava gli alberi», prevede una piazza alberata senza strutture impattanti. Il piano includerà 5 corsie per la sosta dei bus e uno spazio per eventi pubblici.

La nuova configurazione integrerà soluzioni per contrastare il cambiamento climatico e le isole di calore. La Città coordinerà gli interventi coinvolgendo vari enti per minimizzare i disagi dei lavori.

