Sono due gli obiettivi in materia di giustizia indicati da Norman Gobbi per il 2024.

Norman Gobbi, in una foto d'archivio. Ti-Press

Il primo è l’acquisto dello stabile ex Banca del Gottardo destinato al nuovo Palazzo di Giustizia di Lugano.

Il secondo è l’elaborazione della strategia digitale della giustizia e dei servizi giudiziari cantonali, che ingloberà anche quello nazionale denominato «Justitia 4.0».

Il consigliere di Stato, nel suo incontro di ieri, martedì, con i presidenti delle magistrature permanenti del Cantone, ha ribadito come l'acquisizione dell'edificio, in pieno centro a Lugano, rappresenti una «occasione irripetibile» per la giustizia ticinese.

