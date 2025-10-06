I cancelli di Harvard keystone

Secondo i dati della Commissione per il commercio internazionale, ad agosto gli USA hanno rilasciato quasi il 20% in meno di visti per studenti rispetto allo stesso mese del 2024, in un contesto di inasprimento delle condizioni da parte dell’ Il Paese ha rilasciato 313’138 visti per studenti ad agosto, mese di inizio dell’anno accademico per la maggior parte delle università, con un calo, per la precisione, del 19,1% rispetto al 2024. L’India, principale fonte di studenti stranieri negli USA lo scorso anno, ha registrato un calo del 44,5% di visti rispetto. Ha preso il suo posto la Cina con gli oltre 86’000 visti.