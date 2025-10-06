  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA -20% visti studenti ad agosto

Swisstxt

6.10.2025 - 22:58

I cancelli di Harvard
I cancelli di Harvard
keystone

amministrazione Trump.

SwissTXT

06.10.2025, 22:58

06.10.2025, 23:10

Secondo i dati della Commissione per il commercio internazionale, ad agosto gli USA hanno rilasciato quasi il 20% in meno di visti per studenti rispetto allo stesso mese del 2024, in un contesto di inasprimento delle condizioni da parte dell’ Il Paese ha rilasciato 313’138 visti per studenti ad agosto, mese di inizio dell’anno accademico per la maggior parte delle università, con un calo, per la precisione, del 19,1% rispetto al 2024. L’India, principale fonte di studenti stranieri negli USA lo scorso anno, ha registrato un calo del 44,5% di visti rispetto. Ha preso il suo posto la Cina con gli oltre 86’000 visti.

I più letti

Questi sei passi svizzeri sono chiusi a causa delle nevicate
Per evitare il panico Julius Baer precisa la sua esposizione nella holding Signa, vicina al fallimento
Il principe William si racconta: «Quando sarò re, qualcosa cambierà»

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

News. Giustizia si rafforza e si fa digitale

NewsGiustizia si rafforza e si fa digitale

Ticino. Manifestazione e risoluzione del Parlamento contro i tagli a FFS Cargo

TicinoManifestazione e risoluzione del Parlamento contro i tagli a FFS Cargo

Di 5,6 milioni. Luce verde dal Parlamento ticinese per i fondi agli impianti di risalita

Di 5,6 milioniLuce verde dal Parlamento ticinese per i fondi agli impianti di risalita