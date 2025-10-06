Secondo i dati della Commissione per il commercio internazionale, ad agosto gli USA hanno rilasciato quasi il 20% in meno di visti per studenti rispetto allo stesso mese del 2024, in un contesto di inasprimento delle condizioni da parte dell’ Il Paese ha rilasciato 313’138 visti per studenti ad agosto, mese di inizio dell’anno accademico per la maggior parte delle università, con un calo, per la precisione, del 19,1% rispetto al 2024. L’India, principale fonte di studenti stranieri negli USA lo scorso anno, ha registrato un calo del 44,5% di visti rispetto. Ha preso il suo posto la Cina con gli oltre 86’000 visti.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico