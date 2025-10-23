  1. Clienti privati
Preventivo Il Comune di Lugano alza il moltiplicatore per il 2026

Swisstxt

23.10.2025 - 16:15

Una veduta del municipio di Lugano (foto d'archivio).
Una veduta del municipio di Lugano (foto d'archivio).
Ti-Press

Il Municipio di Lugano ha reso noto di aver approvato il preventivo 2026 e il piano finanziario 2026-2033 della città.

SwissTXT

23.10.2025, 16:15

23.10.2025, 16:26

Per quanto riguarda il preventivo, è stato deciso un aumento del moltiplicatore: all’80% (+ 3 punti) per le persone fisiche e all’85% (+ 3 punti) per le persone giuridiche.

Il disavanzo d’esercizio ammonta a 4,2 milioni di franchi (in diminuzione rispetto ai 24 milioni stimati per il 2025), si legge nel comunicato stampa, mentre gli investimenti netti per il 2026 ammontano a 263,5 milioni (in larga parte destinati all’acquisto dell’Arena Sportiva e del Palazzetto dello Sport).

