PreventivoIl Comune di Lugano alza il moltiplicatore per il 2026
Swisstxt
23.10.2025 - 16:15
Il Municipio di Lugano ha reso noto di aver approvato il preventivo 2026 e il piano finanziario 2026-2033 della città.
SwissTXT
23.10.2025, 16:15
23.10.2025, 16:26
Swisstxt
Per quanto riguarda il preventivo, è stato deciso un aumento del moltiplicatore: all’80% (+ 3 punti) per le persone fisiche e all’85% (+ 3 punti) per le persone giuridiche.
Il disavanzo d’esercizio ammonta a 4,2 milioni di franchi (in diminuzione rispetto ai 24 milioni stimati per il 2025), si legge nel comunicato stampa, mentre gli investimenti netti per il 2026 ammontano a 263,5 milioni (in larga parte destinati all’acquisto dell’Arena Sportiva e del Palazzetto dello Sport).