Tipress

Emergono importanti novità sull’arresto del 21enne ticinese che lunedì è finito in manette per una rissa scoppiata il 7 luglio a Lugano, all’esterno di un ritrovo pubblico.

Swisstxt

Il locale – ha appreso innanzitutto la RSI – è il Blu Martini, già teatro di episodi analoghi.

Il giovane è inoltre un nome noto alla giustizia: assieme ad altri due imputati, infatti, mercoledì sarebbe dovuto comparire alle Assise criminali per rispondere del sequestro e del rapimento di una persona, avvenuto a Vezia il 16 agosto 2023.

Il 21enne non sarà in aula. Il dibattimento a carico degli altri due si terrà invece come previsto.

Swisstxt