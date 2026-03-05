  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Traffico ferroviario TILO trasporta 25 milioni di passeggeri nel 2025

Swisstxt

5.3.2026 - 10:38

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
sda

I treni TILO hanno trasportato 25 milioni di passeggeri nel 2025, con un aumento del 50% rispetto ai 16,7 milioni del 2019. Lo riporta la RSI.

Redazione blue News

05.03.2026, 10:38

05.03.2026, 10:42

Il servizio tra Ticino e Lombardia registra una crescita del 3,7% sull'anno precedente. Nei giorni feriali i convogli hanno trasportato in media 76'400 persone al giorno.

Ottobre ha segnato il record mensile con 87'700 passeggeri giornalieri. La stazione di Lugano ha contato 31'000 utenti TILO, mentre Milano Centrale ne ha registrati 16'400.

La crescita è dovuta, tra l'altro, all'ampliamento dell'offerta con nuove infrastrutture come la Ferrovia Mendrisio-Varese, la Galleria di base del Ceneri e nuove fermate.

I più letti

Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Migliaia di viaggiatori bloccati nel Golfo, i più ricchi fuggono con voli charter
Ecco la soffiata che ha portato all'attacco di Trump all'Iran

Altre notizie

Dai 112 ai 151 km/h. Tra gennaio e febbraio beccati diversi pirati della strada in Ticino

Dai 112 ai 151 km/hTra gennaio e febbraio beccati diversi pirati della strada in Ticino

Grigioni. Quasi 4 milioni per il centro d'innovazione «InnHub» a La Punt

GrigioniQuasi 4 milioni per il centro d'innovazione «InnHub» a La Punt

Infortunio. Colpito da un convoglio in un cantiere ferroviario a Contone, gravi ferite per un operaio

InfortunioColpito da un convoglio in un cantiere ferroviario a Contone, gravi ferite per un operaio