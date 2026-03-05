Immagine illustrativa/foto d'archivio. sda

I treni TILO hanno trasportato 25 milioni di passeggeri nel 2025, con un aumento del 50% rispetto ai 16,7 milioni del 2019. Lo riporta la RSI.

Redazione blue News Swisstxt

Il servizio tra Ticino e Lombardia registra una crescita del 3,7% sull'anno precedente. Nei giorni feriali i convogli hanno trasportato in media 76'400 persone al giorno.

Ottobre ha segnato il record mensile con 87'700 passeggeri giornalieri. La stazione di Lugano ha contato 31'000 utenti TILO, mentre Milano Centrale ne ha registrati 16'400.

La crescita è dovuta, tra l'altro, all'ampliamento dell'offerta con nuove infrastrutture come la Ferrovia Mendrisio-Varese, la Galleria di base del Ceneri e nuove fermate.