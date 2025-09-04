  1. Clienti privati
Politica Votazioni cantonali e federali del 28 settembre, la posizione del Governo ticinese

Swisstxt

4.9.2025 - 12:12

Consiglio di Stato
Ti-Press

Il Consiglio di Stato ticinese ha presentato giovedì la propria posizione in vista degli oggetti in votazione il 28 settembre.

04.09.2025, 12:12

Invita la popolazione a votare «No» alle due iniziative popolari, quella «per il 10%» promossa dalla sinistra e quella per la deducibilità totale dei premi portata avanti dalla Lega dei Ticinesi.

In caso di approvazione «ci sarebbero gravi ripercussioni finanziarie su Cantone e Comuni».

Circa i due oggetti in votazione a livello federale, invece, il Governo invita a sostenere il progetto di identità digitale («Id-e») e a respingere l'abolizione del valore locativo.

