Il Consiglio di Stato ticinese ha presentato giovedì la propria posizione in vista degli oggetti in votazione il 28 settembre.
Invita la popolazione a votare «No» alle due iniziative popolari, quella «per il 10%» promossa dalla sinistra e quella per la deducibilità totale dei premi portata avanti dalla Lega dei Ticinesi.
In caso di approvazione «ci sarebbero gravi ripercussioni finanziarie su Cantone e Comuni».
Circa i due oggetti in votazione a livello federale, invece, il Governo invita a sostenere il progetto di identità digitale («Id-e») e a respingere l'abolizione del valore locativo.