Scippo violento

Tre cittadini algerini residenti in Francia sono stati arrestati domenica a Lugano per una rapina in Piazza Luini.

Swisstxt

I tre uomini, di 36, 40 e 46 anni, sono sospettati di aver sottratto con la forza un orologio a un 81enne svizzero, domiciliato oltre San Gottardo, per poi darsi alla fuga.

Grazie alla collaborazione tra polizia cantonale e gli agenti delle comunali, i sospettati sono stati intercettati e fermati. La refurtiva è stata recuperata.

Le ipotesi di reato per i tre sono rapina e infrazione alla Legge federale stranieri. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.