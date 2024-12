archivio TI-Press

In quasi quattromila per dire no ai tagli nella scuola.

Sono 3'913 le firme raccolte dalla petizione di Erredipi, che chiede a parlamento e governo ticinesi di rinunciare a tagliare i contributi cantonali per i docenti specialisti alle scuole comunali.

Le sottoscrizioni – fa sapere l’organizzazione in una nota – sono state consegnate mercoledì alla Cancelleria dello Stato.

Il taglio prospettato riguarda i docenti specialisti non obbligatori (educazione fisica e musicale), così come le docenti e i docenti d'appoggio.

Si critica anche la recente decisione della commissione della Gestione di ridurre il previsto aumento delle spese per la pedagogia speciale di 2 milioni.

