In questa foto scattata nel 1986 si vede la centrale nucleare di Chernobyl con i danni causati dall'esplosione e dall'incendio del reattore numero quattro, avvenuti il ​​26 aprile di quell'anno. archivio KEYSTONE

A pochi giorni dal 40mo anniversario dell'incidente nucleare di Chernobyl, era il 26 aprile del 1986, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha tracciato un bilancio della situazione della radioattività in Ticino e sull'evoluzione dei sistemi di sorveglianza.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 26 aprile del 1986, l’esplosione del reattore n. 4 di Chernobyl segnò il più grave incidente nucleare civile della storia, liberando una nube radioattiva che colpì l'Europa.

Ticino, San Gallo e Turgovia furono i territori più interessati in Svizzera a causa delle piogge registrate all'inizio di maggio 1986, che causarono la deposizione di Cesio-137 al suolo.

A distanza di 40 anni, la contaminazione si è ridotta di oltre la metà: attualmente del cesio depositato ne rimane ancora circa il 40%.

L'attività di controllo è comunque incessante: dal 1986 sono state effettuate oltre 100 campagne su 59 matrici diverse.

Un focus particolare è dedicato ai funghi commestibili selvatici: l'analisi di 791 campioni ha confermato una diminuzione significativa del tenore di Cesio-137 negli ultimi 40 anni.

Anche i monitoraggi su erba, terra e latte confermano che il trasferimento della radioattività nella catena alimentare è oggi da considerarsi trascurabile. Mostra di più

Il 26 aprile del 1986, l'esplosione del reattore n. 4 di Chernobyl segnò il più grave incidente nucleare civile della storia, liberando una nube radioattiva che colpì l'Europa.

Ticino, San Gallo e Turgovia furono i territori più interessati in Svizzera a causa delle piogge registrate all'inizio di maggio 1986, che causarono la deposizione di Cesio-137 al suolo.

A distanza di 40 anni, come è stato spiegato giovedì mattina in conferenza stampa dalle autorità competenti a Bellinzona, la contaminazione si è ridotta di oltre la metà, grazie in particolare al decadimento fisico, attestandosi a un livello di sottofondo: attualmente, del cesio depositato nel 1986 ne rimane ancora circa il 40%.

Deposizione di cesio-137 in Svizzera nel 1986 ti.ch

Progressi netti nell'organizzazione delle misurazioni

Dal 1986 a oggi, l'organizzazione delle misurazioni in Svizzera ha compiuto progressi straordinari, riuscendo a creare una rete di misura e d'allarme precisa, capillare e automatizzata.

Parallelamente, grazie a tecnologie avanzate e ai modelli meteorologici evoluti di MeteoSvizzera, è diventato possibile produrre previsioni precise sulla dispersione di eventuali nubi radioattive e realizzare simulazioni quantitative a supporto delle decisioni per la tutela della popolazione.

Sul piano internazionale, la Svizzera, tramite la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), opera come «Competent Authority» dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), garantendo uno scambio di dati tempestivo su piattaforme internazionali ed europee come EURDEP.

Inoltre, il sistema attuale comprende mezzi mobili, elicotteri per la radiometria aerea e il supporto delle truppe di difesa NBC (Nucleare, Biologico, Chimico) e dei pompieri specializzati in radioprotezione, come lo SCAM CENAL.

Organizzazione di misurazione: mezzi mobili e laboratori ti.ch

Trasferimento della radioattività nella catena alimentare oggi trascurabile

Il Laboratorio cantonale del DSS, è stato sottolineato in conferenza stampa, è stato ufficialmente riconosciuto come uno dei sette centri di competenza nazionale per la misurazione della radioattività nelle derrate alimentari (CRADA).

Inoltre l’attività di controllo è stata incessante: dal 1986 sono state effettuate oltre 100 campagne su 59 matrici diverse.

Un focus particolare è dedicato ai funghi commestibili selvatici, eccellenti indicatori ambientali. L'analisi di 791 campioni raccolti in tutti i distretti ha confermato una diminuzione significativa del tenore di Cesio-137 negli ultimi 40 anni.

A oggi praticamente tutti i funghi commestibili mostrano concentrazioni quasi sempre inferiori ai limiti fissati dall'«Ordinanza Chernobyl». Anche i monitoraggi su erba, terra e latte confermano che il trasferimento della radioattività nella catena alimentare è oggi da considerarsi trascurabile.

Monitoraggio ambientale e del cesio-137 oggi ti.ch

Rilevamento precoce e sistema in prontezza

Infine, durante l'incontro con i media di giovedì mattina, è stato sottolineato che, nonostante l'impatto radiologico attuale sia minimo, la prontezza d'intervento rimane una priorità.

Le basi legali sono state perfezionate, attraverso l'Ordinanza sulla protezione della popolazione, e il coordinamento tra Confederazione e Cantoni è oggi molto più efficace.

In Ticino è operativo un gruppo di lavoro specialistico dedicato all'implementazione di misure specifiche in caso di futuri eventi.

«La gravità di Chernobyl ci ha permesso di costruire un sistema di protezione e controllo d'avanguardia», ha concluso Raffaele De Rosa durante la conferenza stampa.

«Oggi possiamo garantire alla popolazione un rilevamento precoce e il consumo di derrate alimentari assolutamente sicure».