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In Ticino 4'000 docenti formati su affettività, consenso e abusi

Swisstxt

12.6.2026 - 21:48

Immagine d'archivio d'illustrazione
Immagine d'archivio d'illustrazione
Armin Weigel/dpa

Entro la fine del 2027, circa 4'000 insegnanti della scuola dell’obbligo saranno chiamati a seguire una formazione online dedicata all’educazione affettiva e sessuale.

Redazione blue News

12.06.2026, 21:48

12.06.2026, 21:57

Come riportato dalla RSI, il percorso, pensato per raggiungere in tempi rapidi tutto il personale coinvolto, affronta diversi temi centrali per la vita scolastica: dal rispetto alla salute sessuale, dal consenso alla promozione di ambienti inclusivi, fino alle pari opportunità e alla prevenzione degli abusi. Una parte della formazione sarà inoltre consacrata alla gestione delle eventuali segnalazioni.

I moduli sono stati elaborati dalla Commissione per l’educazione affettiva e sessuale, con il contributo di diversi specialisti. La modalità digitale è stata scelta per permettere una diffusione capillare del programma, senza attendere l’organizzazione di incontri in presenza per tutti.

Questa prima tappa sarà seguita da una seconda fase, più mirata, che prevede formazioni frontali destinate a rispondere a bisogni specifici. In prospettiva, si sta valutando anche un’estensione del percorso al medio superiore e alla formazione professionale.

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