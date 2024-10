Il 53enne italiano ex adepto di Scientology è stato condannato (Immagine illustrative). Ti-Press

Cinque anni di carcere ed espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni.

Swisstxt

È la condanna inflitta oggi, giovedì, al 53enne italiano ex adepto di Scientology finito alla sbarra per aver creato, attraverso società attive a Lugano, una voragine finanziaria sui 18 milioni di franchi ai danni, in particolare, di una ricca ereditiera statunitense pure aderente all'organizzazione.

L'uomo trattava le finanze delle società come fondi propri.

La corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha confermato i reati di amministrazione infedele aggravata ripetuta, truffa, falsità in documenti e riciclaggio.

Swisstxt