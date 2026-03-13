Cifre 2025Da BancaStato 57,4 milioni nelle casse del Canton Ticino
13.3.2026
«Un bilancio più che positivo»: così commenta BancaStato i risultati ottenuti nel 2025, che sono stati presentati venerdì.
In evidenza, c’è il versamento di 57,4 milioni di franchi nelle casse cantonali, «sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente», nonostante il peggioramento delle condizioni di mercato e un ridimensionamento dell’utile netto.
L’utile del Gruppo, lo scorso anno, ha raggiunto i 60,1 milioni. I crediti ipotecari sono aumentati del 3,6% a 12,8 miliardi, mentre i patrimoni gestiti sono cresciuti di 711 milioni (+3%) a 24,1 miliardi.
Nel 2025 eventi e associazioni hanno ricevuto 5,6 milioni.