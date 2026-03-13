BancaStato archivio KEYSTONE

«Un bilancio più che positivo»: così commenta BancaStato i risultati ottenuti nel 2025, che sono stati presentati venerdì.

Redazione blue News Swisstxt

In evidenza, c’è il versamento di 57,4 milioni di franchi nelle casse cantonali, «sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente», nonostante il peggioramento delle condizioni di mercato e un ridimensionamento dell’utile netto.

L’utile del Gruppo, lo scorso anno, ha raggiunto i 60,1 milioni. I crediti ipotecari sono aumentati del 3,6% a 12,8 miliardi, mentre i patrimoni gestiti sono cresciuti di 711 milioni (+3%) a 24,1 miliardi.

Nel 2025 eventi e associazioni hanno ricevuto 5,6 milioni.