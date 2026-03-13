  1. Clienti privati
Cifre 2025 Da BancaStato 57,4 milioni nelle casse del Canton Ticino

Swisstxt

13.3.2026 - 11:46

BancaStato
BancaStato
archivio KEYSTONE

«Un bilancio più che positivo»: così commenta BancaStato i risultati ottenuti nel 2025, che sono stati presentati venerdì.

Redazione blue News

13.03.2026, 11:46

13.03.2026, 11:52

In evidenza, c’è il versamento di 57,4 milioni di franchi nelle casse cantonali, «sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente», nonostante il peggioramento delle condizioni di mercato e un ridimensionamento dell’utile netto.

L’utile del Gruppo, lo scorso anno, ha raggiunto i 60,1 milioni. I crediti ipotecari sono aumentati del 3,6% a 12,8 miliardi, mentre i patrimoni gestiti sono cresciuti di 711 milioni (+3%) a 24,1 miliardi.

Nel 2025 eventi e associazioni hanno ricevuto 5,6 milioni.

