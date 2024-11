Immagine d'archivio Ti-Press

In carcere sono finiti sei maggiorenni e un minorenne, tutti del Luganese. Al vaglio la posizione di altre persone.

Sono sfociate in una serie di arresti le indagini avviate per far luce sulla rissa scoppiata nella notte tra l’11 e il 12 ottobre scorsi a Rivera, a margine del derby di hockey vinto dall’Ambrì alla Gottardo Arena.

Giovedì sono finiti in manette sei maggiorenni e un minorenne, tutti domiciliati nel Luganese.Gli accertamenti per chiarire la dinamica continuano, e al vaglio degli inquirenti c’è anche la posizione di altre persone.

Le inchieste sono coordinate dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni e dalla magistratura dei minorenni.

