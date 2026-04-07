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Tragedia in montagna 73enne cade in un riale e perde la vita in Valle di Blenio

Antonio Fontana

7.4.2026

Il corpo è stato rinvenuto ad Acquarossa (immagine d'archivio d'illustrazione).
Il corpo è stato rinvenuto ad Acquarossa (immagine d'archivio d'illustrazione).
KEYSTONE

Un uomo di 73 anni ha perso la vita in montagna nella serata di lunedì in Valle di Blenio, nella zona di Prugiasco.

Antonio Fontana

07.04.2026, 09:26

07.04.2026, 09:27

L’allarme è scattato in serata, quando è stata segnalata la scomparsa dell’escursionista. Le ricerche sono immediatamente state avviate e si sono protratte fino a poco prima della mezzanotte, quando il corpo dell’uomo è stato rinvenuto ad Acquarossa.

La vittima, un cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, si trovava nella zona del Negrentino, in un riale a circa 800 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire. Le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Alle operazioni di ricerca e recupero hanno partecipato agenti della Polizia cantonale, soccorritori della REGA e specialisti del Soccorso alpino svizzero (SAS).

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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