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-8% Cybercriminalità in calo in Ticino, ma spunta il fenomeno degli «SMS blaster» 

Swisstxt

7.4.2026 - 10:20

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
Keystone

In Ticino, i reati legati alla criminalità informatica sono diminuiti dell’8% nel 2025.

Redazione blue News

07.04.2026, 10:20

07.04.2026, 10:49

Come riporta la RSI, a registrare il calo sono soprattutto le cybertruffe, scese del 16% dopo l’aumento del 34% osservato nel 2024. La Sezione analisi tracce informatiche della polizia (SATI) si è occupata di diversi casi, tra cui truffe del tipo Business Email Compromise (BEC), attacchi ransomware e sottrazioni di criptovalute.

Il danno complessivo supera i 5 milioni di franchi. Parallelamente, gli investigatori sono riusciti a bloccare e recuperare circa 40 milioni di franchi e 47’000 dollari.

Tra gli sviluppi più recenti figura anche l’emergere degli «SMS blaster», dispositivi di piccole dimensioni capaci di inviare messaggi di phishing nelle vicinanze per sottrarre dati personali alle vittime.

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