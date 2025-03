La sede della VF a Stabio RSI

Alla VF International di Stabio, che gestisce diversi marchi d'abbigliamento, potrebbero essere cancellati fino a 80 posti di lavoro a causa di una riorganizzazione globale mirata a riportare i ricavi in crescita.

Nonostante ciò, l'azienda, che occupa 1'200 persone in Ticino, intende portare avanti nuovi progetti e assumere in aree non impattate dalla crisi.

La riorganizzazione ha evidenziato dei doppioni in tutti gli stabilimenti, portando alla decisione di sopprimere questi impieghi.

L'azienda ha avviato una fase di consultazione, informando i sindacati secondo i quali la crisi nel settore potrebbe toccare altre realtà in Ticino.