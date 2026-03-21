87enne investe una scolaresca nei Grigioni, l'accompagnatrice è morta

A Sedrun, venerdì un'auto è piombata su un gruppo di alunni e responsabili di una gita scolastica in una strada di quartiere. KEYSTONE

Un automobilista di 87 anni avrebbe confuso acceleratore e freno, piombando su un gruppo in gita scolastica. Una donna di 47 anni è morta, due ragazze sono rimaste gravemente ferite.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un automobilista di 87 anni ha confuso i pedali dell'acceleratore e del freno, investendo poi un gruppo in gita scolastica.

Una responsabile 47enne è deceduta, e due ragazze sono rimaste gravemente ferite.

La polizia sta indagando e un team di assistenza si sta occupando delle persone colpite. Mostra di più

Venerdì mattina, a Sedrun, un’auto è finita contro un gruppo in gita scolastica. Lo comunica la polizia cantonale dei Grigioni.

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 10 un automobilista di 87 anni ha perso il controllo del veicolo su una strada di quartiere. L’uomo avrebbe confuso il pedale dell’acceleratore con quello del freno. L’auto ha improvvisamente accelerato, travolgendo diversi membri del gruppo, che si trovavano lungo la strada insieme agli accompagnatori.

Responsabile deceduta

Una donna di 47 anni, responsabile del soggiorno, ha riportato ferite gravissime ed è morta sul posto. Due ragazze di 13 anni hanno subito lesioni importanti. Dopo le prime cure prestate da terzi presenti e dai soccorritori del servizio di emergenza Surselva, sono state trasportate in elicottero da due equipaggi della Rega all’Ospedale cantonale dei Grigioni e all’Ospedale cantonale di Lucerna. Un altro ragazzo ha riportato ferite lievi ed è stato curato ambulatorialmente.

Per assistere i membri del gruppo rimasti illesi, ma in parte fortemente traumatizzati, è stato attivato il Care Team Grischun. Sul posto è intervenuto anche il corpo pompieri Sursassiala.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto d’indagine. Sotto la direzione del Ministero pubblico dei Grigioni, la polizia cantonale sta accertando la dinamica dell’accaduto.