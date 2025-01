Radar Tipress

Una grave infrazione alle norme della circolazione stradale è stata riscontrata ieri, lunedì, poco prima delle 16.00, nell'ambito di un controllo della velocità effettuato da agenti della Polizia Città di Mendrisio.

Sara Matasci Sara Matasci

Un motociclista svizzero di 19 anni è stato intercettato in via Carlo Maderno a Capolago mentre circolava in direzione di Lugano a una velocità di 109 chilometri orari, dove il limite è di 50.

Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti e il giovane, domiciliato nel Mendrisiotto, è stato fermato e identificato presso il suo domicilio.

È quindi stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stata ritirata la licenza di condurre.

La Polizia rammenta che «la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l'invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».